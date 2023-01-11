ЕС без этого нам не светит: какое важное решение должны одобрить судьи

Коррупция была бы невозможна, если бы украинская судебная система работала и выполняла свои функции. Если отцом украинской коррупции считают Кучму, то матерью однозначно есть украинская Фемида.

Без ВСП нельзя уволить судей-коррупционеров

Именно ее закрытые глаза десятилетиями позволяли таким, как Коломойский, безнаказанно воровать деньги из бюджета, да еще регулярно выигрывать суды и взимать с государства Украина миллиардные суммы.

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Сегодня (11 января – 24 Канал) проходит съезд судей. На нем должны избрать 8 членов Высшего совета правосудия.

Пока ВСП не сформирован, ни одного, даже самого коррумпированного судью или предателя уволить невозможно. Поэтому судьи уже давно саботируют этот процесс.

10 месяцев и 21 день ВСП не работает, а судьи-коррупционеры безнаказанны.

Если судейская сво*очь не выберет сегодня членов ВСП по своей квоте, они продолжат безнаказанно одобрять решение за деньги, а нам не дадут вступить в Европейский Союз.

Ведь рабочий ВСП – одно из ключевых требований Европы к вступлению Украины.

Судейская мафия должна быть ликвидирована. Друзья Татарова должны сесть на нары вместе со всеми, кто тянет страну в прошлое Кучмы – Януковича.