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      Съезд "Народного фронта" – это начало или конец: какие козыри в руках Яценюка

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      2 февраля состоялся большой съезд партии "Народный фронт", но своего кандидата в президенты они не выдвинули.

      Собрались политики с размахом – были министры, депутаты, военные, десятки камер и журналистов.

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      Всего в НСК "Олимпийский" было несколько сотен гостей.

      Народний фронт вибори Яценюк Гройсман Аваков Парубій
      Представители "Народного фронта"

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил предшественника Арсения Яценюка, а главный силовик страны Арсен Аваков пообещал, что не позволит никому влиять на ход выборов.

      Можем позволить себе эту роскошь и привилегии – обеспечить честное волеизъявление. В том числе, это и моя миссия, как министра внутренних дел,
      – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

      В конце съезда Арсений Яценюк признал, что идти в президенты смысла нет.

      Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году,
      – сказал председатель политического совета партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

      А вот на парламентские выборы силы есть, поэтому этот форум можно считать стартом избирательной кампании в Верховную Раду.

      Яценюк Гройсман вибори Верховна Рада
      Встреча Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана в кулуарах съезда

      Однако покорить парламент "Народному фронту" может быть не легко. В прессе уже давно говорят о расколе в рядах партии. Якобы группы Николая Мартыненко и Арсена Авакова поддерживают Юлию Тимошенко. А вот Андрей Парубий и Александр Турчинов – действующего президента. Хотя сами депутаты о конфликте говорить не хотят.

      Поэтому с такими конфликтами в "Народного фронта" выбор был не велик: выдвинуть своего кандидата, распустить политическую партию, или найти компромисс. И, по мнению экспертов, этот съезд ним и стал.

      Я так понимаю, что все-таки склонились в сторону сохранения. Яценюк хочет победить на парламентских выборах. Это нереальный план, но преодолеть проходной барьер и провести в парламент небольшую фракцию можно,
      – отметил политический эксперт и аналитик Роман Романюк.

      Партийная резолюция, принятая единогласно на съезде, подтвердила это предположение. Делегаты съезда решили начать создавать предвыборные штабы для подготовки к парламентским выборам. Хотя кампанию, говорят, ведут непрерывно.

      На парламентские выборы Яценюк, говорят, может пойти вместе с Гройсманом.

      Гройсман одновременно держит контакт и с Прошенко, если тот победит. И в случае, если Порошенко не пройдет во второй тур, то они планируют вместе сделать коалицию, из тех людей, которые работали в Кабмине,
      – сказал политолог Александр Солонтай.

      Отдельная сила в "Народном фронте" – Арсен Аваков. Он руководит Национальной полицией, единственным силовым ведомством, которое может заходить на участки и перевозить бюлетени, к тому же подписал меморандум с ЦИК и ведущими ОО, которые занимаются мониторингом выборов.

      Все это дает народнофронтовцам немало козырей на предстоящих выборах.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Арсений Яценюк Владимир Гройсман Арсен Аваков Народный фронт Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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