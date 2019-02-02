З'їзд "Народного фронту" – це початок чи кінець: які козирі у руках Яценюка

2 лютого відбувся великий з'їзд партії "Народного фонту", але свого кандидата у президенти вони не висунули.

Зібралися політики з розмахом – були міністри, депутати, військові, десятки камер та журналістів.

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Всього у НСК "Олімпійський" було декілька сотень гостей.



Представники "Народного фронту"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував попереднику Арсенію Яценюку, а головний силовик країни Арсен Аваков пообіцяв, що не дозволить нікому впливати на хід виборів.

Можемо дозволити собі цю розкіш і привілею – забезпечити чесне волевиявлення. У тому числі, це і моя місія, як міністра внутрішніх справ,

– заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

В кінці з'їзду Арсеній Яценюк визнав, що йти у президенти сенсу немає.

Сьогодні не має достатньої висоти, щоб виграти вибори президента України у 2019 році,

– сказав голова полiтичної ради партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

А от на парламентські вибори сили є, тому цей форум можна вважати стартом виборчої кампанії у Верховну Раду.



Зустріч Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана у кулуарах з'їзду

Проте підкорити парламент "Народному фронту" може бути не легко. У пресі вже давно говорять про розкол у лавах партії. Нібито групи Миколи Мартиненка та Арсена Авакова підтримують Юлію Тимошенко. А от Андрій Парубій та Олександр Турчинов – чинного президента. Хоча самі депутати про конфлікт говорити не хочуть.

Тож з такими конфліктами у "Народного фронту" вибір був не великий: висунути свого кандидата, розпустити політичну партію, або знайти компроміс. І, на думку експертів, цей з'їзд ним і став.

Я так розумію, що все-таки схилились в бік збереження. Яценюк хоче перемогти на парламентських виборах. Це нереальний план, але подолати прохідний бар'єр і провести у парламент невелику фракцію можна,

– зазначив політичний експерт та аналітик Роман Романюк.

Партійна резолюція, яку прийняли одноголосно на з'їзді, підтвердила це припущення. Делегати з'їзду вирішили почати створювати передвиборчі штаби для підготовки до парламентських виборів. Хоча кампанію, кажуть, ведуть безперервно.

На парламентські вибори Яценюк, кажуть, може піти разом з Гройсманом.

Гройсман одночасно тримає контакт і з Прошенком, якщо той переможе. І на випадок, якщо Порошенко не пройде у другий тур, то вони планують разом зробити коаліцію, з тих людей, які працювали у Кабміні,

– сказав політолог Олександр Солонтай.

Окрема сила у "Народному фронті" – Арсен Аваков. Він керує Національною поліцією, єдиним силовим відомством, що може заходити на дільниці та перевозити бюлетні, до того ж підписав меморандум з ЦВК та провідними ГО, що займаються моніторингом виборів.

Усе це дає народнофронтівціям чимало козирів на майбутніх виборах.