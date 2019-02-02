Це непросте рішення: Яценюк заявив, чи піде на президентські вибори

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що не буде балотуватись на президентських виборах 2019 року. Однак партія "Народний фронт" буде боротись за нову Верховну Раду та перемогу на парламентських виборах.

Таку заяву Арсеній Яценюк зробив 2 лютого у Києві під час з'їзду політичної партії "Народний фронт".

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Яценюк сказав, що довго думав над тим, чи йти в президенти України.

Це непросте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон'юнктуру. Я реаліст. Унаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу – сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року,

– наголосив Арсеній Яценюк.

Однак лідер "Народного фронту" не сказав кого підтримує на президентських виборах у 2019 році.

Президент має продемонструвати, що Україна – це не проблема, а вирішення (для Європи – ред. 24 канал). Президент має узаконити цей шлюб – Україна має стати членом ЄС,

– висловив свою думку Яценюк.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман був присутній на з'їзді "Народного фронту".

Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Відповідно до опитувань найбільша кількість респондентів підтримують Володимира Зеленського. Чинний глава держави Петро Порошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – другий, а у досліджені "Рейтингу" – третій. Юлія Тимошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – третя, а у досліджені "Рейтингу" – друга.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?ЦВК вже зареєструвала 28 претендентів на пост глави держави. Це найбільша кількість кандидатів у президенти за часи незалежності України. Однак їх може бути ще більше, адже термін для подання заяв спливає у понеділок, 4 лютого. Вибори відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



Вибори президента України 2019: головні дати