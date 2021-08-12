Сговорились на торгах: АМКУ оштрафовал 3 компании на почти 46 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал 3 компании, которые устранили между собой конкуренцию во время тендера. Речь идет о закупке на 50 миллионов гривен.

В чем обвинили компании

Торги по содержанию и ремонту дорог общего пользования состоялись еще в 2019 году. АМКУ выявил причастность к схеме 3 компаний.

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О каких компаниях говорится:

Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина"

"Винницкий облавтодор",

ООО "ШЛЯХБУД".

Победителем в процедуре стало "Интервиас Украина".

Во время закупки компании согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренцию между ними устранили,

– заявили в АМКУ.

12 августа Антимонопольный комитет признал действия компаний нарушением закона "О защите экономической конкуренции". Ведь те согласовали свои действия, что просто исказило исход торгов.

Как наказали нарушителей