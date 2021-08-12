Сговорились на торгах: АМКУ оштрафовал 3 компании на почти 46 миллионов
Источник:АМКУ
Антимонопольный комитет оштрафовал 3 компании, которые устранили между собой конкуренцию во время тендера. Речь идет о закупке на 50 миллионов гривен.
В чем обвинили компании
Торги по содержанию и ремонту дорог общего пользования состоялись еще в 2019 году. АМКУ выявил причастность к схеме 3 компаний.
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О каких компаниях говорится:
- Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина"
- "Винницкий облавтодор",
- ООО "ШЛЯХБУД".
Победителем в процедуре стало "Интервиас Украина".
Во время закупки компании согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренцию между ними устранили,
– заявили в АМКУ.
12 августа Антимонопольный комитет признал действия компаний нарушением закона "О защите экономической конкуренции". Ведь те согласовали свои действия, что просто исказило исход торгов.
Как наказали нарушителей
- Компании не могут участвовать в тендерах в течение 3 лет;
- должны оплатить общий штраф в размере 45 859 828 гривен.