Катастрофические варианты, – Шабунин сказал, как подпись Joe Biden могла появиться на сайте ОП

В Центре противодействия коррупции собирали подписи под петицией об отставке заместителя Андрея Ермака Олега Татарова. Обращение на английском языке подписал человек по имени Джо Байден.

Это означает, что, например, кто-то из Офиса Президента фальсифицировал эту подпись под петицией на своем сайте. И это лучший из возможных вариантов. Об этом в видеоблоге "Право на достоинство" сообщил руководитель ГПК Виталий Шабунин.

Читайте полный выпуск блога "Джо Байден" и Татаров: одна подпись показала, что кибербезопасность Украины под угрозой

В то же время есть и худшие варианты – государственная система авторизации пропускает ложные электронные ключи или настоящий электронный ключ был выдан на левого человека.

Это, по словам Шабунина, ставит под сомнение как защищенность электронной подписи, так и легитимность электронной демократии как таковой. Заодно – и всю систему государственной кибербезопасности.

Как подпись могла появиться на сайте ОП

Глава ГПК отметил, что есть 4 варианта, как соответствующая подпись могла появиться на сайте ОП:

подпись сделал реальный Джо Байден, с настоящими документами. Такой вариант надо отбросить как фантастический;

с настоящими документами. Такой вариант надо отбросить как фантастический; сымитировали сам факт подписи на сервере петиций;

на сервере петиций; кто-то получил настоящую электронную подпись на поддельные документы Байдена;

на поддельные документы Байдена; петицию подписали не настоящим электронным ключом, а ключевая государственная система авторизации это пропустила.

И если вариант с дописыванием Joe Biden прямо на сайте является неприятным, то 2 последних – просто катастрофические для всей государственной системы оказания онлайн услуг,

– отметил Шабунин.

По его словам, один из вариантов означает, что в Украине выдают настоящую электронную подпись на очевидно поддельные документы. Другой вариант показывает, что ключевая государственная система верификации считает ложные электронные ключи – подписями реальных граждан.

Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство": смотрите видео

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