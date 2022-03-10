Шаг на пути к полной блокировке Google Play: как сейчас работает услуга в России
Источник:телеграм FEDOROV
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице у телеграме сообщил о еще одном шаге к блокированию Google Play в России.
По словам Михаила Федорова, Google ограничивает работу Google Play в России.
Важно Россия готовила это 2,5 месяца, – в МВД высказались о якобы "химическом оружии" в Украине
Теперь скачать платные программы россияне не смогут. Им будут доступны только бесплатные.
Напомним, что к ограничениям присоединилась компания Apple, которая 1 марта приостановила продажи всей своей продукции на территории оккупанта. Кроме того, ограничила работу Apple Pay и других услуг.
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Сообщение Михаила Федорова
Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России – скачать можно будет только бесплатные приложения.