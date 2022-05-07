Шах и мат: в России на форуме "Безопасный Интернет" предложили закрыть интернет

В Москве провели форум "Безопасный интернет", где должны обсуждать информационную войну Запада. Однако завершилось все предложением заблокировать интернет. Ничего лучше в Московии не придумали.

В России считают интернет олицетворением зла

Об "угрозах" интернета рассказал один из посетителей форума. Свою речь мужчина произнес серьезно и угрожающе, мол, интернет априори не может быть безопасным, потому что идет от Запада.

Внимание Россия осуществляет информационную блокаду своих жителей, чтобы скрыть ход и последствия войны

Знаете, вот мы сейчас с вами говорим "безопасный интернет", для меня это равноценно безопасному яду для мышей, безопасный цианистый калий. Не может быть интернет безопасным, по своему определению. Тем более если слово интернет само по себе западное,

– сказал россиянин.

И предложил "закрыть этот проклятый интернет". Жалобно спросил, смогут ли люди прожить без этого интернета, потому что он является угрозой для их детей.

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Россия и так блокирует доступ к интернету гражданам

Россия постепенно становится отличительной от мира и превращается в КНДР. Путинские власти блокируют СМИ и соцсети, тем самым продолжающие ограничивать доступ россиян к правде.

Большинство зарубежных медиа были вынуждены уйти из России. Так, Bloomberg и CNN приостановили работу редакций в России из-за постоянного давления в освещении новостей и в целом подавления независимых изданий.

Не секрет, что ФСБ России с 2020 года требует от ведущих сайтов предоставить данные пользователей, переписку и ключи шифрования.

Напомним, что Россия заблокировала своим гражданам и доступ к соцсетям. Под запретом Facebook, Twitter и Instagram.

Поэтому у многих блоггеров были истерики – теперь им нужно пользоваться своими "патриотическими" соцсетями, вроде ВКонтакте.

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