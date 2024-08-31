"Шахеды" впервые использовали в 2019 году против Саудовской Аравии: что об этом известно

Иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 впервые использовали для ударов по энергетической инфраструктуре еще в 2019 году. Тогда это произошло в Саудовской Аравии.

Тогда в результате нескольких атак важные объекты нефтяной индустрии Саудовской Аравии вышли из строя на несколько месяцев. Относительно малое количество "Шахедов" создало эффект, который американские исследователи потом назвали "энергетическим Перл-Харбором". Атака БпЛА также привела к скачку стоимости "черного золота" на мировом рынке.

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Что известно о первых применениях "Шахедов"

Всего в 2019 году состоялось три эпизода ударов по объектам нефтяной отрасли, для которых использовали новейшие на тот момент дроны-камикадзе Shahed-136. Первый удар состоялся 14 мая 2019 года по элементам нефтепровода Aramco в центральной части Саудовской Аравии, следующие два удара – по нефтеперерабатывающим заводам в городах Хурайс и Абкаик.

Аналитики отмечают, что в публичных источниках осталось довольно мало информации об этих атаках. Известно, что каждый удар происходил с использованием нескольких БпЛА, налеты были неожиданными для ПВО, цели не удавалось обнаружить на подлете к объектам. Также попадания "Шахедов" по объектам нефтепереработки выглядели точными и наносили значительные разрушения.

То есть другими словами, иранские (или другие) планировщики таких атак сумели сделать так, чтобы ПВО не смогла обнаружить воздушные цели на ранних этапах, когда можно упредить удар. Поэтому и получается, что и нет публично обобщенного опыта, по какой тактике происходили первые удары "Шахедов" по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии в далеком 2019 году,

– говорится в материале Defense Express.

По словам аналитиков, еще 5 лет назад разрушительный эффект "Шахедов" должен был привести к переосмыслению ударных дронов и средств противодействия в современных условиях. Этого не произошло из-за того, что исследователи обращали внимание скорее на политический аспект.

Первое систематическое накопление данных по применению Shahed-136 происходило уже в результате российских ударов по энергосистеме Украины осенью 2022 года. В то же время можно предположить, что россияне все же могли позаимствовать определенный опыт применения "Шахедов" у иранских "коллег".

К слову, Россия снова атаковала Украину "Шахедами" в ночь на 31 августа. Из-за падения обломков в Черкасском районе были повреждены четыре частных дома.