Тоді в результаті кількох атак важливі об'єкти нафтової індустрії Саудівської Аравії вийшли з ладу на кілька місяців. Відносно мала кількість "Шахедів" створила ефект, який американські дослідники потім назвали "енергетичним Перл-Харбором". Атака БпЛА також призвела до стрибка вартості "чорного золота" на світовому ринку.

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Що відомо про перші застосування "Шахедів"

Загалом у 2019 році відбулось три епізоди ударів по об’єктам нафтової галузі, для яких використали новітні на той момент дрони-камікадзе Shahed-136. Перший удар відбувся 14 травня 2019 року по елементам нафтопроводу Aramco в центральній частині Саудівської Аравії, наступні два удари – по нафтопереробним заводам у містах Хурайс та Абкаїк.

Аналітики зазначають, що в публічних джерелах залишилося доволі мало інформації про ці атаки. Відомо, що кожен удар відбувався з використанням кількох БпЛА, нальоти були неочікуваними для ППО, цілі не вдавалось виявити на підльоті до об'єктів. Також влучання "Шахедів" по об’єктам нафтопереробки виглядали точними та завдавали значних руйнувань.

Тобто іншими словами, іранські (або інші) планувальники таких атак зуміли зробити так, щоб ППО не змогла виявити повітряні цілі на ранніх етапах, коли можна упередити удар. Тому й виходить, що й нема публічно узагальненого досвіду, за якою тактикою відбувались перші удари "Шахедів" по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії в далекому 2019 році,

– йдеться в матеріалі Defense Express.

За словами аналітиків, ще 5 років тому руйнівний ефект "Шахедів" мав привести до переосмислення ударних дронів та засобів протидії в сучасних умовах. Цього не відбулось через те, що дослідники звертали увагу радше на політичний аспект.

Перше систематичне накопичення даних щодо застосування Shahed-136 відбувалось вже внаслідок російських ударів по енергосистемі України восени 2022 року. Водночас можна припустити, що росіяни все ж могли запозичити певний досвід застосування "Шахедів" у іранських "колег".

До слова, Росія знову атакувала Україну "Шахедами" в ніч проти 31 серпня. Через падіння уламків у Черкаському районі було пошкоджено чотири приватні будинки.