Российский "Шахед" летал возле Вильнюса: в сети показали видео

28 июля в небе неподалеку от литовского Вильнюса заметили беспилотник. Он, вероятно, залетел из Беларуси.

Предполагают, что это мог быть российский аналог "Шахеда" – БПЛА "Гербера". В сети показали видео, как беспилотник летает вблизи столицы Литвы, передает 24 Канал.

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Как российский БПЛА летал над Литвой?

В сети активно распространяют пролет российского беспилотника в небе над Литвой.

Российский БПЛА зафиксировали в Литве: смотрите видео

Днем 28 июля местные СМИ писали, что местонахождение "Герберы" до сих пор было неизвестно.

Жителей призвали сообщать в полицию, если они заметят этот БПЛА.

"Гербера" над Литвой: смотрите видео

Сегодня утром жители получили сообщение о беспилотном летательном аппарате (дрон), который, вероятнее всего, проник на территорию Литвы из Беларуси. Согласно полученным сообщениям, беспилотник был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели вблизи Вильнюса. Полиция активировала все силы, все службы уведомлены. Жителей, которые заметили беспилотник, призывают немедленно сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах,

– цитировало представителя литовского Национального центра управления кризисами издание LRT.

К слову, в Литве предполагают, что беспилотник якобы мог долететь до Вильнюса из-за работы украинской РЭБ.

Между тем этот случай прокомментировал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Помню, как отдельные представители стран Балтии на мое "на вас нападут через 4 – 6 лет" говорили – нет, что вы придумываете. Вот вам пролет российского дрона над столицей Литвы. НАТО, безопасность. Россияне с КНДР готовятся. А готовится ли НАТО – вопрос,

– написал он.

Коваленко также отметил, что пришло время готовиться или же вместе добить Путина уже сейчас.