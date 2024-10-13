На самом деле эта ситуация больше похожа на российскую пропаганду, чем на реальность. Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что о новых дронах заговорили без каких-либо подтверждений и доказательств.

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Откуда пошла информация

Некоторые российские военные опубликовали фотографию с корреспондентом вражеского центрального пропагандистского издания. Далее в описании подали информацию о якобы новейшем "Шахеде" с головкой самонаведения.

"Очень много украинских источников об этом сразу написали. А мы дошли до сути и поняли, что это было вступление к сюжету о визите Владимира Путина в Петербург на предприятие, которое занимается производством "Орланов" и станций РЭБ. Там для него сделали выставку БGЛА, где и поставили этот "Шахед",– рассказал Олег Катков.

На самом деле в самом сюжете о нем даже не упоминали. К тому же выставка состоялась 19 сентября. После этого о "Шахеде" также никто не говорил.

Существует ли он вообще

О существовании "Шахеда" с головкой самонаведения стало известно в феврале 2024 года. Тогда хакеры взломали одну из иранских компаний, которая участвует в поставках в Россию своих дронов. Среди документации были такие упоминания сразу с тактико-техническими характеристиками, то есть стал известен большой объем информации.

Поэтому с февраля 2024 года эта разработка не то, что существует, а предлагается России. Очевидно, примерно с того времени она существует в виде макета,

– заметил Катков.

Действительно использована электронно-оптическая головка самонаведения, то есть там должен быть телевизионный канал, возможно ночной. Все это является преобразованием "Шахеда" с дальнобойного дрона-камикадзе, который отправляется поражать стационарные наземные цели на дальности до 2 тысяч километров, на барражирующий боеприпас, дальность которого зависит от дальности связи.

В чем отличие между этими дронами

Обычный "Шахед" является дальнобойным дроном-камикадзе. То есть снаряд отправляют по координатам и он летит. На этом все – связи с оператором у него нет, его отправляют в один конец.

Зато барражирующий боеприпас – это тот, который сохраняет постоянную связь с оператором, например, "Ланцет". Дальнобойный дрон до 40 – 70 километров, которым может управлять оператор, глядя в камеру. Россияне хотят, чтобы по проекту установки головки самонаведения на "Шахед" превратить его в аналог "Ланцета".

В теории, если установить на "Шахед" головку самонаведения и спутниковую связь, то так можно получить барражирующий боеприпас с дальностью до 2000 километров и сохранять управление им до перенаведения на другую цель. Атака движущихся целей возможна на любой дальности, потому что Starlink не имеет дальности управления,

– сказал главный редактор Defence Express.

Может ли Россия пойти таким путем? Если будет иметь доступ к огромному количеству терминалов Starlink, которые будет закупать в тысячах единиц, – тогда, возможно, россияне на это пойдут,

Но определенным позитивом для нас и проблемой для России является то, что оккупанты не могут просто взять и заказать терминалы Starlink. Их они получают разве что через третьи страны, "серые схемы", с которыми активно борется Пентагон. Поэтому пока не видно возможности организовать такие мощные поставки.