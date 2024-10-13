Насправді ця ситуація більше схожа на російську пропаганду, ніж на реальність. Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що про нові дрони заговорили без будь-яких підтверджень та доказів.

Дивіться також В Україні розробили новий боєприпас Stick M12: на що він здатний

Звідки пішла інформація

Деякі російські військкори опублікували фотографію з кореспондентом ворожого центрального пропагандистського видання. Далі в описі подали інформацію про нібито новітній "Шахед" з головкою самонаведення.

"Дуже багато українських джерел про це одразу написали. А ми дійшли до суті й зрозуміли, що це був вступ до сюжету про візит Владіміра Путіна до Петербурга на підприємство, яке займається виробництвом "Орланів" та станцій РЕБ. Там для нього зробили виставку БпЛА, де і поставили цей "Шахед",– розповів Олег Катков.

Насправді у самому сюжеті про нього навіть не згадували. До того ж виставка відбулася 19 вересня. Після цього про "Шахед" також ніхто не говорив.

Чи він взагалі існує

Про існування "Шахеда" з головкою самонаведення стало відомо у лютому 2024 року. Тоді хакери зламали одну з іранських компаній, яка бере участь у постачанні до Росії своїх дронів. Серед документації були такі згадки одразу з тактико-технічними характеристиками, тобто став відомим великий обсяг інформації.

Тому з лютого 2024 року ця розробка не те, що існує, а пропонується Росії. Вочевидь, приблизно з того часу вона існує у вигляді макета,

– зауважив Катков.

Справді використана електронно-оптична головка самонаведення, тобто там має бути телевізійний канал, можливо нічний. Все це є перетворенням "Шахеда" з далекобійного дрона-камікадзе, який відправляється вражати стаціонарні наземні цілі на дальності до 2 тисячі кілометрів, на баражувальний боєприпас, дальність якого залежить від дальності зв'язку.

У чому відмінність між цими дронами

Звичайний "Шахед" є далекобійним дроном-камікадзе. Тобто снаряд відправляють за координатами й він летить. На цьому все – зв'язку з оператором у нього немає, його відправляють в один кінець.

Натомість баражувальний боєприпас – це той, який зберігає постійний зв'язок з оператором, наприклад, "Ланцет". Далекобійний дрон до 40 – 70 кілометрів, яким може керувати оператор, дивлячись в камеру. Росіяни хочуть, щоб за проєктом встановлення головки самонаведення на "Шахед" перетворити його на аналог "Ланцету".

В теорії, якщо встановити на "Шахед" головку самонаведення і супутниковий зв'язок, то так можна отримати баражувальний боєприпас з дальністю до 2000 кілометрів і зберігати управління ним до перенаведення на іншу ціль. Атака рухомих цілей можлива на будь-якій дальності, тому що Starlink не має дальності управління,

– сказав головний редактор Defence Express.

Чи може Росія піти таким шляхом? Якщо матиме доступ до величезної кількості терміналів Starlink, які буде закуповувати в тисячах одиниць, – тоді, можливо, росіяни на це підуть,

Але певним позитивом для нас і проблемою для Росії є те, що окупанти не можуть просто взяти й замовити термінали Starlink. Їх вони отримують хіба що через треті країни, "сірі схеми", з якими активно бореться Пентагон. Тому наразі не видно можливості організувати такі потужні постачання.