Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, как пережил прилет в дом

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину ударными дронами. Один из вражеских "Шахедов" попал в дом директора Одесского зоопарка.

Игорь Беляков в комментарии "Думской" рассказал, как он пережил прилет в дом, передает 24 Канал.

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Что Биляков говорит об ударе "Шахеда" по его дому

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что он никогда не слышит тревог и взрывов. Ночью он спал, однако его разбудила собака, которая была рядом в кровати.

Я еще ему говорю: "Да ты не бойся", – и тут я услышал, как ревет "Шахед". Ближе, ближе, ближе – и как хлопнуло, и сразу загорелась крыша,

– вспоминает Беляков.

Директор был в пижаме, соскочил и выбежал в коридор. Там он немного порезал ноги, потому что был босой. Схватил паспорта, документы – все, что мог – и выскочил из дома. Дом директора зоопарка загорелся.

К сожалению, Биляков где-то потерял телефон. Мужчина остался без связи, поэтому он попросил прощения у всех, кто не может к нему дозвониться. Он планирует восстановить номер, однако пока он не на связи.

Годрик – он ранен. Ранена задняя нога. Сейчас его забрали наши ветеринары, повезли в клинику. Я думаю, что все будет хорошо. Собака очень испуганная. Еще одна собака и два кота - где-то побежали. Пока что не можем их найти. Дали объявления по всему Овидиополю,

– отмечает мужчина.

Биляков благодарит Бога, что в момент прилета был дома один. Не было ни женщины, ни детей – все живы и целы, что, по мнению мужчины, является самым главным.