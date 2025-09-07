Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что Россия продолжает свои "эксперименты" с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Они проверяют, что именно там будут делать в ответ на такую угрозу.

Какой должна быть реакция на такие инциденты?

Как отметил Криволап, если Польша таки будет реагировать на такие инциденты, то могут быть даже дискуссии о применении 5 статьи НАТО. Это касается и случаев с пролетами "Шахедов" по территории Румынии. Однако там по-другому подошли к этой проблеме.

Румыны пошли другим путем. Они понимают, что есть стандарты НАТО, но есть и высший уровень юрисдикции – румынские законы. Они приняли решение в парламенте, что все, что залетает на территорию Румынии, должно быть сбито. С тех пор туда перестали залетать российские дроны,

– сказал Криволап.

Поляки не смогли принять такое решение. И российские дроны время от времени продолжают нарушать воздушное пространство их страны.

