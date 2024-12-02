Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БПЛА

Поздно вечером 2 декабря российские захватчики запустили по территории Украины свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда летят "Шахеды"