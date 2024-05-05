В общем, оккупанты запустили 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили почти все ударные БПЛА.

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Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области

Оккупанты массированно атаковали дронами Харьковскую и Днепропетровскую области. Так, на Днепропетровщине украинские защитники сбили 12 "Шахедов":

10 дронов-камикадзе в Днепровском районе,

1 – в Криворожском районе,

1 – в Никопольском районе.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты – возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

Кроме того, Слобожанской общине разбиты две машины, задело и магазин. С вечера оккупанты терроризировали и Никопольский район. Враг 5 раз применял ударные дроны различных типов, а еще дважды – обстреляли из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Последствия обстрелов Никополя / Фото Днепропетровская ОВА

После атаки "Шахедами" в Днепре повреждена инфраструктура, возникли пожары. У кого-то еще есть сомнения относительно любви "старшего брата", "единый народ", "единая церковь"?

– написал председатель ОВА Сергей Лысак.

Атаковали "Шахедами" и Харьковскую область