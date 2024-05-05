Загалом, окупанти запустили 24 дрони-камікадзе. Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили майже всі ударні БпЛА.

До теми Майже місяць такого не було: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку на Україну

Наслідки ворожих обстрілів в Дніпропетровській області

Окупанти масовано атакували дронами Харківську та Дніпропетровську області. Так, на Дніпропетровщині українські захисники збили 12 "Шахедів":

10 дронів-камікадзе у Дніпровському районі,

1 – у Криворізькому районі,

1 – у Нікопольському районі.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти – виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

Окрім того, Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин. З вечора окупанти тероризували й Нікопольщину. Ворог 5 разів застосовував ударні дрони різних типів, а ще двічі – обстріляли з важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Наслідки обстрілів Нікополя / Фото Дніпропетровська ОВА

Після атаки "Шахедами" у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, виникли пожежі. У когось ще є сумніви щодо любові "старшого брата", "єдіний народ", "єдіная церковь"?

– написав голова ОВА Сергій Лисак.

Атакували "Шахедами" й Харківщину