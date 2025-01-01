Дома в Киеве были атакованы по меньшей мере 4 "Шахедами", – Ермак

Россия в первый день нового года в очередной раз терроризировала Украину и ее население. В частности, враг запускал "Шахеды" на Киев.

Так, дома в центре столицы были атакованы по меньшей мере четырьмя ударными дронами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака.

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Россия атаковала дома в Киеве "Шахедами"

В среду, 1 января, россияне ударили по домам в центре Киева. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что оккупанты "сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь".

По его словам, предварительно, враг ударил по домам четырьмя ударными БПЛА типа "Шахед".

Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя "Шахедами",

– написал глава ОП.

Ермак отметил, что все оперативно исследуют работники правоохранительных органов и эксперты.

Напомним, что с самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах по состоянию на 12:47 еще продолжается.

Известно, что в жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки, российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружили погибшую женщину. Вскоре глава КГВА сообщил, что есть уже 2 погибших.

Также в Офисе Генерального прокурора в 11:18 также сообщили, что в результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины.