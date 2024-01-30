Обстреливали и прифронтовую зону: в Воздушных силах рассказали о сложностях ночной атаки

Россия атаковала Украину ночью 35 ударными беспилотниками типа "Шахед". Оккупанты направили некоторые по прифронтовым территориям.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что для кого-то может быть странным почему ВСУ сбили 15 из 35 вражеских дронов. Мы ведь привыкли видеть возможно и 100% сбивания. Однако спикер объяснил, что нужно понимать, как враг применяет оружие, пишет 24 Канал.

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Как Россия атаковала Украину

Юрий Игнат объяснил, что не говорится об изменении тактики российских оккупантов.

Нужно людям объяснять… Враг наносит удары разным количеством БпЛА по разным направлениям и с разных направлений,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, на этот раз оккупанты били из Курской области Приморско-Ахтарская, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Враг направил 35 БпЛА. Часть из них даже большую направили по прифронтовым территориям. Подразумевается близко к линии боевого столкновения государственной границы и так далее. Таким образом, противник пытался поразить различные объекты (военные гражданские и топливно-энергетического сектора) близко к своей границе или оккупированной территории", – рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат добавил, что враг атаковал прифронтовые земли не впервые. Иногда они сбивали там одну из пяти дронов.

Кратко об атаке россиян по Украине