Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що для когось може бути дивним, чому ЗСУ збили 15 з 35 ворожих дронів. Адже ми звикли бачити, можливо, і 100% збиття. Проте речник пояснив, що потрібно розуміти, як ворог застосовує зброю, пише 24 Канал.
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Як Росія атакувала Україну
Юрій Ігнат пояснив, що не мовиться про зміну тактики російських окупантів.
Потрібно людям пояснювати… Ворог завдає ударів різною кількістю БпЛА на різних напрямках і з різних напрямків,
– розповів Юрій Ігнат.
За його словами, цього разу окупанти били з Курської області, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
"Ворог спрямував 35 БпЛА. Частину з них, навіть більшу, скерував по прифронтових територіях. Мається на увазі, близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону й так далі. Таким чином противник намагався уразити різні об'єкти (військові, цивільні та паливно-енергетичного сектора) близько до свого кордону чи окупованої території", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
Юрій Ігнат додав, що ворог атакував прифронтові землі не вперше. Інколи вони збивали там один з п'яти дронів.
Коротко про атаку росіян по Україні
- Росія запустила дрони-камікадзе по Україні ввечері 29 січня. Тривогу оголошували у багатьох областях. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вони зуміли збити 15 ворожих дронів у небі над Миколаївською, Сумською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Харківською, Херсонською та Київською областями. Дрони збивала авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- На жаль, ворожа зброя призвела до пошкоджень. Зокрема, у місті Зміїв Харківської області окупанти пошкодили цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Ворог поранив двох працівників підприємства, один з них – у лікарні з переломом ноги.
- У Київській області на території одного з підприємств виникла пожежа. Ворог пошкодив адміністративну будівлю та ангар. Люди цілі.
- У Кривому Розі один дрон збили, ще один – влучив в об'єкт цивільної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
- На жаль, своєю атакою ворог пошкодив обладнання на одній з підстанцій Укренерго в Центрі України. Там заживляють промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. Пошкоджене обладнання замінять новим з аварійного запасу Укренерго.