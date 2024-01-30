Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що для когось може бути дивним, чому ЗСУ збили 15 з 35 ворожих дронів. Адже ми звикли бачити, можливо, і 100% збиття. Проте речник пояснив, що потрібно розуміти, як ворог застосовує зброю, пише 24 Канал.

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Юрій Ігнат пояснив, що не мовиться про зміну тактики російських окупантів.

Потрібно людям пояснювати… Ворог завдає ударів різною кількістю БпЛА на різних напрямках і з різних напрямків,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, цього разу окупанти били з Курської області, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"Ворог спрямував 35 БпЛА. Частину з них, навіть більшу, скерував по прифронтових територіях. Мається на увазі, близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону й так далі. Таким чином противник намагався уразити різні об'єкти (військові, цивільні та паливно-енергетичного сектора) близько до свого кордону чи окупованої території", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат додав, що ворог атакував прифронтові землі не вперше. Інколи вони збивали там один з п'яти дронів.

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