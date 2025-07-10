Новая тактика обхода ПВО: Россия начала использовать территорию Беларуси для пролета "Шахедов" для пролета "Шахедов"

Россия начала использовать территорию Беларуси для пролета "Шахедов". Таким образом враг пытается обойти украинскую ПВО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Как Россия использует территорию Беларуси для атак на Украину

Российские войска начали использовать территорию Беларуси для пролета "Шхедов" мимо украинской ПВО.

Россияне просто сейчас используют территорию Беларуси для пролета "Шахедов,

– написал Коваленко.

Заметим, что, по данным мониторингового сообщества monitor, 9 июля в 23:36 было зафиксировано, что 2 российские БпЛА двигались через территорию Брестской области Беларуси вдоль госграницы Украины.

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Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди предупреждал, что россияне наращивают массовое применение "Шахедов". Согласно анализу разведданных, в будущем враг сможет запускать по Украине 1 000 и более БпЛА.