Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Як Росія використовує територію Білорусі для атак на Україну

Російські війська почали використовувати територію Білорусі для прольоту "Шхедів" повз українську ППО.

Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту "Шахедів,

– написав Коваленко.

Зауважимо, що, за даними моніторингової спільноти monitor, 9 липня о 23:36 було зафіксовано, що 2 російські БпЛА рухалися через територію Брестської області Білорусі вздовж держкордону України.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді попереджав, що росіяни нарощують масове застосування "Шахедів". Згідно з аналізом розвідданих, в майбутньому ворог зможе запускати по Україні 1 000 та більше БпЛА.