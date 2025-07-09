Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву керівника ЦПД Андрія Коваленка в ефірі телемарафону.

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Плани Росії

Коваленко наголосив, що станом на зараз мета російської армії – зберігати інтенсивність бойових дій до 2027 року.

Тобто ресурси накопичені були до кінця 2025-го року, зараз накопичуються ресурси на весь 2026-й рік інтенсивної війни, такої як зараз,

– зазначив керівник ЦПД.

За його словами, ворог намагатиметься робити все, щоб ще довше продовжити її.

Він також пояснив, від чого залежить здатність Росії вести війну. Зокрема, він вказав наступне: