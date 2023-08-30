Ночной удар по Украине, дроны в разных регионах России: хронология 553 дня войны

ВСУ продолжают идти в контрнаступление на Юге и Востоке в то время, как российские военные терпят неудачи и безрезультатно пытаются продвигаться. Кроме того, не прекращаются обстрелы мирных городов со стороны захватчиков.

Россия глубоко ошибается, если думает, что ей удастся одолеть украинскую армию. Читайте в этом материале 24 Канала самое главное за 30 августа, 553 сутки великой войны.

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В результате атаки ракет на Киев вспыхнул пожар. Мэр сообщил, что обломки сбитых целей упали, по меньшей мере, в двух районах: Дарницком и Шевченковском. К сожалению, есть 2 раненых и 2 жертвы.

05:43 Раздался отбой воздушной тревоги, продолжавшейся почти в течение всей ночи с разной периодичностью в разных областях.

Были сообщения о пусках дронов типа "Шахед", а также крылатых ракет. В частности, результаты работы ПВО слышали жители Киевской и Черкасской областей.

Россияне сообщают, что в Рязани был якобы сбит "украинский дрон". В то же время, так называемый "губернатор" оккупированного Крыма пишет о "работе ПВО" в районе Севастопольской бухты. По его словам, системы "отрабатывают" по летящим с моря дронам.Россияне выпустили по Одесской области ракеты типа "Калибр". Серию взрывов слышали жители региона.Громко было в Брянской и Тульской областях России. Пропагандисты заявляют о якобы "успешной работе ПВО". Также появляются сообщения о якобы летящих в сторону Москвы беспилотниках.СМИ пишут о мощных взрывах на российском аэродроме в Пскове, в результате которых вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, были повреждены 4 грузовых самолета Ил-76.