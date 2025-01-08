Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Во многих областях Украины уже звучала тревога из-за "Шахеды".

К теме Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях раздается тревога

Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 00:17. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Ударные БпЛА на севере Черниговской области – направление в Киевскую,

– отмечали военные.

Около 00:31 в Киевской ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – отметили в областной военной администрации.

Там также призвали граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников. Кроме того, там отметили, что не стоит пренебрегать правилами безопасности, а вместо этого оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.