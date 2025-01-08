Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. У багатьох областях України вже лунала тривога через "Шахеди".

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривога у Київській області пролунала о 00:17. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок на Київщину,

– зазначали військові.

Близько 00:31 в Київській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях в небі.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – наголосили в обласній військовій адміністрації.

Там також закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. Окрім того, там наголосили, що не варто нехтувати правилами безпеки, а натомість залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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