"Шахеды" атакуют Одессу и область: раздаются взрывы

Россияне наносят удары по Одессе и области с помощью беспилотных летательных аппаратов вечером 1 апреля. Вследствие этого там раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Заметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно об атаке на Одессу и область

В Одесской области ориентировочно в 22.13 объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о группе вражеских беспилотников в акватории Черного моря, двигающихся в направлении Одесской и Николаевской области.

Об этом также сообщают местные телеграм-каналы. Отметим, что городской голова Геннадий Труханов предостерег об опасности проживающих в Киевском районе города. В ОВА никаких деталей об атаке не указали.

По предварительной информации, в регионе работает противовоздушная оборона по вражеским "Шахедам". В 23:08 защитники неба сообщили, что в районе Одессы фиксируют вражеские беспилотники.

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К слову, также дроны атаковали Одесскую область в ночь на 28 марта. В результате удара произошло возгорание гаражных помещений, хозяйственного сооружения. Также были повреждены частные жилые дома. Известно, что один человек пострадал.