Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що у регіоні на момент вибухів було оголошено повітряну тривогу.

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Що відомо про атаку на Одесу та область

В Одеській області орієнтовно о 22:13 оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих безпілотників в акваторії Чорного моря, які рухаються у напрямку Одеської та Миколаївської області.

Про це також повідомляють місцеві телеграм-канали. Зауважимо, що міський голова Геннадій Труханов застерігав про небезпеку тих, хто проживає у Київському районі міста. В ОВА жодних деталей про атаку не вказали.

За попередньою інформацією, у регіоні працює протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах". О 23:08 оборонці неба повідомили, що в районі Одеси фіксують ворожі безпілотники.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, також дрони атакували Одеську область у ніч на 28 березня. Внаслідок удару сталося займання гаражних приміщень, господарської споруди. Також були пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що постраждала одна людина.