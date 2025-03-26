Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": куда направляются ударные БпЛА
26 марта, 20:45
3

Россия снова запустила "Шахеды": куда направляются ударные БпЛА

Анастасия Безейко

Вечером 26 марта Россия в очередной раз запустила ударные дроны. На территории ряда украинских областей распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.

Смотрите также Россия откроет три новые площадки для пусков "Шахедов" и увеличит количество экипажей, – ЦПД

Куда летят вражеские БпЛА

20:49, 26 марта

Взрывы прогремели в Харькове. По предварительной информации, дроны ударили по Киевскому району города.

20:41, 26 марта

Вражеские ударные БпЛА в направлении Харькова с севера.

20:33, 26 марта

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:31, 26 марта

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА.

20:24, 26 марта

Вражеские ударные БпЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской области.