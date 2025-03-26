Россия снова запустила "Шахеды": куда направляются ударные БпЛА
Вечером 26 марта Россия в очередной раз запустила ударные дроны. На территории ряда украинских областей распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.
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Куда летят вражеские БпЛА
Взрывы прогремели в Харькове. По предварительной информации, дроны ударили по Киевскому району города. Вражеские ударные БпЛА в направлении Харькова с севера. Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские ударные БпЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской области.
Взрывы прогремели в Харькове. По предварительной информации, дроны ударили по Киевскому району города.
Вражеские ударные БпЛА в направлении Харькова с севера.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА.
Вражеские ударные БпЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской области.