Россия снова запустила "Шахеды": куда направляются ударные БпЛА

Вечером 26 марта Россия в очередной раз запустила ударные дроны. На территории ряда украинских областей распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.

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