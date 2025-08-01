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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза
1 августа, 20:35
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Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза

Анастасия Безейко

Вечером пятницы, 1 августа, российские военные в очередной раз запустили на Украину ударные беспилотники. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время угрозы важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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Куда летят вражеские дроны?

 

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