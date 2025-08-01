Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях Украины существует угроза
Вечером пятницы, 1 августа, российские военные в очередной раз запустили на Украину ударные беспилотники. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время угрозы важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.
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Куда летят вражеские дроны?
На Киевщине работают силы ПВО! БпЛА с Черниговщины на Киевщину, курсом на Киев/Вышгород с северо-востока. Киевская область (Броварской, Бориспольский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Харьков (Харьковский район) – угроза применения врагом ударных БПЛА! Взрыв прогремел в Харькове! БПЛА на северо-востоке и востоке Черниговщины, курс – юго-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Житомирская область, Киевская область (Вышгородский, Бучанский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Киевская область (Вышгородский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Черниговщина – БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину. Вражеские ударные БПЛА на северо-восток от Чернигова, курс – юго-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Дрон "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе города.
На Киевщине работают силы ПВО!
БпЛА с Черниговщины на Киевщину, курсом на Киев/Вышгород с северо-востока.
Киевская область (Броварской, Бориспольский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Харьков (Харьковский район) – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Взрыв прогремел в Харькове!
БПЛА на северо-востоке и востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Житомирская область, Киевская область (Вышгородский, Бучанский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Киевская область (Вышгородский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Черниговщина – БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину.
Вражеские ударные БПЛА на северо-восток от Чернигова, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!