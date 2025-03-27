"Шахеды" атакуют Украину: силы ПВО работают в Черкассах

Ночью 27 марта Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Черкассах.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Около 1:54 в городе работали силы ПВО.

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Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили еще накануне – вечером 26 марта. В Черкасском районе сирена прозвучала в 23:05.

В 01:51 Воздушные силы ВСУ сообщили о российском "Шахеде" в направлении областного центра. Кроме того, БпЛА двигались в области и раньше – западным курсом в 23:52.

Напомним, этой ночью по меньшей мере 12 взрывов прогремело в Харькове. В результате массированного обстрела, по предварительным данным, пострадали 8 человек. Россияне также ударили по поселку Золочев, там пострадали 7 жителей.

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