Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Близько 01:54 в місті працювали сили ППО.

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Що відомо атаку

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили ще минулої доби – увечері 26 березня. У Черкаському районі сирена пролунала о 23:05.

О 01:51 Повітряні сили ЗСУ повідомили про російський "Шахед" у напрямку обласного центру. Окрім того, БпЛА рухалися областю й раніше – західним курсом о 23:52.

Нагадаємо, цієї ночі щонайменше 12 вибухів пролунало в Харкові. Унаслідок масованого обстрілу, за попередніми даними, постраждало 8 людей. Росіяни також вдарили по селищу Золочів, там постраждало 7 жителів.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.