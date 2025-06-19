Россия снова атакует "Шахедами": в каких областях Украины продолжается угроза

Вечером четверга, 19 июня, российские военные в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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