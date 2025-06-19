Россия снова атакует "Шахедами": в каких областях Украины продолжается угроза
Вечером четверга, 19 июня, российские военные в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Куда направляются вражеские БпЛА
Взрывы прогремели в Харькове. Харьков – БпЛА в направлении города! Взрывы прогремели в Сумах. Сумы – БпЛА в направлении города!
Обновления по движению дронов
Взрывы прогремели в Харькове.
Харьков – БпЛА в направлении города!
Взрывы прогремели в Сумах.
Сумы – БпЛА в направлении города!