Военно-воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских целей, передает 24 Канал.

Где сейчас опасно?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

20:56, 23 сентября

Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный.

20:54, 23 сентября

Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.

20:50, 23 сентября

Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского.

20:50, 23 сентября

УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.