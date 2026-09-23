Военно-воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских целей, передает 24 Канал.
Где сейчас опасно?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный. Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный. Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского. УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.
Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный.
Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.
Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского.
УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.