Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей, передає 24 Канал.

Де зараз небезпечно?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту