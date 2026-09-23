Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей, передає 24 Канал.

Де зараз небезпечно?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

20:56, 23 вересня

Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей курс північний.

20:54, 23 вересня

Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс – північно-західний.

20:50, 23 вересня

Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курсом на/повз Благовіщенське.

20:50, 23 вересня

КАБи на Дніпропетровщину та Донеччину.