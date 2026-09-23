"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где существует угроза
Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам с помощью дронов. В связи с угрозой атаки в Украине объявлена воздушная тревога.
Военно-воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских целей, передает 24 Канал.
Где сейчас опасно?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Ударные БПЛА в районе Иванкова (Киевская область), курс – западный. Реактивный БПЛА пролетел мимо Каменец, направляясь в Кропивницкий. Запуски УАБ в Сумской области. Группа ударных БПЛА на западе Черниговской области, направляется к Киевскому водохранилищу. Реактивный БПЛА в Кировоградской области, направляется к Знаменке. Харьковская область: группа БПЛА направляется на Старый Мерчик с севера. Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Золотоноши. Черниговская область, ударные БПЛА в районе Городни и Седнева, следуют в направлении Чернигова. Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный. Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный. Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского. УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.
Ударные БПЛА в районе Иванкова (Киевская область), курс – западный.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Каменец, направляясь в Кропивницкий.
Запуски УАБ в Сумской области.
Группа ударных БПЛА на западе Черниговской области, направляется к Киевскому водохранилищу.
Реактивный БПЛА в Кировоградской области, направляется к Знаменке.
Харьковская область: группа БПЛА направляется на Старый Мерчик с севера.
Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Золотоноши.
Черниговская область, ударные БПЛА в районе Городни и Седнева, следуют в направлении Чернигова.
Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный.
Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.
Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского.
УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.