"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где существует угроза

Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам с помощью дронов. В связи с угрозой атаки в Украине объявлена воздушная тревога.

Военно-воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских целей, передает 24 Канал.

Где сейчас опасно?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту