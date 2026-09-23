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24 Канал Новости Украины "Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где существует угроза
23 сентября, 20:54
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Обновлено - 21:58, 23 сентября

"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где существует угроза

Дария Черныш

Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам с помощью дронов. В связи с угрозой атаки в Украине объявлена воздушная тревога.

Военно-воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских целей, передает 24 Канал.

Где сейчас опасно?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

 

21:58, 23 сентября

Ударные БПЛА в районе Иванкова (Киевская область), курс – западный.

21:29, 23 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Каменец, направляясь в Кропивницкий.

21:21, 23 сентября

Запуски УАБ в Сумской области.

21:21, 23 сентября

Группа ударных БПЛА на западе Черниговской области, направляется к Киевскому водохранилищу.

21:17, 23 сентября

Реактивный БПЛА в Кировоградской области, направляется к Знаменке.

21:13, 23 сентября

Харьковская область: группа БПЛА направляется на Старый Мерчик с севера.

21:12, 23 сентября

Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Золотоноши.

20:59, 23 сентября

Черниговская область, ударные БПЛА в районе Городни и Седнева, следуют в направлении Чернигова.

20:56, 23 сентября

Реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс – северный.

20:54, 23 сентября

Полтавская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Новых Санжар и Беликов, курс – северо-западный.

20:50, 23 сентября

Реактивный БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область, курсом на/мимо Благовещенского.

20:50, 23 сентября

УАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.