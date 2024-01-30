"Шахеды" долетели до Киевщины: в области работают силы ПВО
В ночь на 30 января российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" долетели до Киевской области, где работают силы ПВО.
Жителей области призывают не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников. Также следует не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях.
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Киевщина под атакой "Шахедов"
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 00:09. Это сделали, ведь до региона долетели дроны-камикадзе "Шахед".
В 00:10 Воздушные силы рассказали, что известно об угрозе атаки дронами-камикадзе. Пишут что:
- Группа "Шахедов" на севере Николаева двигается на Кировоградщину.
- Несколько групп вражеских ударных БПЛА в Черкасской области двигаются в направлении Винницкой и Киевской области.
- Группа ударных дронов в Полтавской области – курсом на северо-восток.
- Группа "Шахедов" в Винницкой области движется на северо-восток.
- Группа "Шахедов" в Сумской области движется на север.
По состоянию на 00:50 воздушная тревога сохраняется в ряде областей нашего государства. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Киевской области.
В ночь на 29 января сбили 8 "Шахедов"
- Как отметили в Воздушных силах ВСУ россияне в ночь на 29 января атаковали 8 "Шахедами" Украину из района Приморско-Ахтарска. Также запустили из района Воронежской области одну ракету "Искандер-М" и три ракеты С-300 по Донетчине из оккупированной части области.
- Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 8 дронов-камикадзе в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.
- Также к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.