"Шахеды" долетели до Киевщины: в области работают силы ПВО

В ночь на 30 января российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" долетели до Киевской области, где работают силы ПВО.

Жителей области призывают не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников. Также следует не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях.

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Киевщина под атакой "Шахедов"

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 00:09. Это сделали, ведь до региона долетели дроны-камикадзе "Шахед".

В 00:10 Воздушные силы рассказали, что известно об угрозе атаки дронами-камикадзе. Пишут что:

Группа "Шахедов" на севере Николаева двигается на Кировоградщину. Несколько групп вражеских ударных БПЛА в Черкасской области двигаются в направлении Винницкой и Киевской области. Группа ударных дронов в Полтавской области – курсом на северо-восток. Группа "Шахедов" в Винницкой области движется на северо-восток. Группа "Шахедов" в Сумской области движется на север.

По состоянию на 00:50 воздушная тревога сохраняется в ряде областей нашего государства. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Киевской области.

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