После перерыва в один день: предварительно, оккупанты запустили "Шахеды"

Российские войска в ночь на 1 апреля впервые за долгое время не атаковали Украину ударными БпЛА. Уже вечером 1 апреля появилась информация, что, предварительно, оккупационная армия запустила "Шахеды".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Предварительно, оккупанты запустили ударные БпЛА

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Вечером 1 апреля Андрей Коваленко сообщил, что, предварительно, захватчики запустили ударные беспилотники. Соответствующую информацию он обнародовал в 19:40.

Предварительно, враг запустил "Шахеды",

– написал он.

Отметим, что мониторинговые каналы также пишут о вероятном запуске вражеских дронов.

"Ожидаем группы ударных БпЛА с Южного направления в течение следующих трех часов", – написали там в 19:34.

По состоянию на 20:31 более подробной информации нет.

24 Канал призывает оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе. Это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Отметим, что ночью 1 апреля враг впервые за почти полгода не запустил по Украине ударные БпЛА. Однако Россия активно применяла планировочные авиационные бомбы по границе Сумской области, а также по Запорожской и Донецкой областях.