Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленко.

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Попередньо, окупанти запустили ударні БпЛА

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 1 квітня Андрій Коваленко повідомив, що, попередньо, загарбники запустили ударні безпілотники. Відповідну інформацію він оприлюднив о 19:40.

Попередньо, ворог запустив "Шахеди",

– написав він.

Зазначимо, що моніторингові канали також пишуть про ймовірний запуск ворожих дронів.

"Очікуємо групи ударних БпЛА з Південного напрямку впродовж наступних трьох годин", – написали там о 19:34.

Станом на 20:31 детальнішої інформації немає.

24 Канал закликає оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Зазначимо, що вночі 1 квітня ворог уперше за майже пів року не запустив по Україні ударні БпЛА. Проте Росія активно застосовувала планерувальні авіаційні бомби по прикордонню Сумської області, а також по Запорізькій та Донецькій областях.