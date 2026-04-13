Российские "Шахеды" охотятся на мобильные огневые группы: Флеш предупредил об опасности

Вражеские войска пытаются бороться с украинскими мобильными огневыми группами, которые отражают дроновые атаки. "Шахеды" бьют прямо по экипажам МВГ.

О соответствующей угрозе сообщил советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что "машины – это только железо, наша ценность – люди".

Читайте также Россия развернула целую сеть полигонов и учебных центров на ВОТ: чему там учат оккупантов

Как оккупанты охотятся на украинские МВГ?

"Флеш" рассказал об одном из случаев попадания управляемого дрона-камикадзе типа "Шахед" по экипажу мобильно-огневой группы.

Отмечается, что военные пытались сбить один из дронов, пока они были под прицелом другого, который и ударил по экипажу.

Сергей Бескрестнов отметил, что МВГ работают во многих структурах и родах войск, поэтому стоит учитывать новую российскую угрозу.

Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий,

– подчеркнул "Флеш".

Важно! Мобильные огневые группы сейчас является одним из ключевых средств противодействия ударным беспилотникам, которые Россия массово применяет против Украины. Журналисты 24 Канала осенью 2025 года побывали на позициях подразделения 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка имени князя Аскольда и показали, как работают такие группы.

Как работают украинские дроны?