Российские "Шахеды" охотятся на мобильные огневые группы: Флеш предупредил об опасности
- "Шахеды" противника атакуют экипажи украинских мобильных огневых групп.
- Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркнул важность готовности к новой угрозе и необходимость маскировки и планирования действий.
Вражеские войска пытаются бороться с украинскими мобильными огневыми группами, которые отражают дроновые атаки. "Шахеды" бьют прямо по экипажам МВГ.
О соответствующей угрозе сообщил советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что "машины – это только железо, наша ценность – люди".
Как оккупанты охотятся на украинские МВГ?
"Флеш" рассказал об одном из случаев попадания управляемого дрона-камикадзе типа "Шахед" по экипажу мобильно-огневой группы.
Отмечается, что военные пытались сбить один из дронов, пока они были под прицелом другого, который и ударил по экипажу.
Сергей Бескрестнов отметил, что МВГ работают во многих структурах и родах войск, поэтому стоит учитывать новую российскую угрозу.
Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий,
– подчеркнул "Флеш".
Важно! Мобильные огневые группы сейчас является одним из ключевых средств противодействия ударным беспилотникам, которые Россия массово применяет против Украины. Журналисты 24 Канала осенью 2025 года побывали на позициях подразделения 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка имени князя Аскольда и показали, как работают такие группы.
Как работают украинские дроны?
Эффективность борьбы с российскими БпЛА растет: по словам министра обороны Михаила Федорова, в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских аппаратов.
Со своей стороны президент Украины отметил, что за четыре года страна фактически создала новую оборонную индустрию – масштабную и дееспособную. Он подчеркнул, что украинское оружие является не только средством защиты, но и инструментом достижения мира.
Также он заявил о развитии дальнобойных дронов с дальностью до 1750 километров и отметил, что это не о рекордах, а о возможности поражать угрозы на расстоянии.
Отдельно отмечается, что украинские Силы обороны смогли выстроить эффективную систему управления на фронте, которая значительно ограничивает продвижение противника. По словам генерала армии США в отставке, Дэвид Петреуса во время визита в Украину он увидел высокий уровень организации боевых действий и быстрый цикл обнаружения и поражения целей – от фиксации противника дроном до его уничтожения.