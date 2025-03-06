"Шахеды" пытаются прорваться в Киев: по дронам работает ПВО

Россия в очередной раз выпустила по Киеву "Шахеды". По вражеским дронам работают силы ПВО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киев

Российские войска продолжают каждую ночь атаковать "Шахедами" мирные города Украины. В Киевской ОВА сообщили, что зафиксировали вражеские БпЛА в небе над областью.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

В ОВА призвали находиться в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги и придерживайтесь информационной тишины и не снимать и не выкладывайте в сеть работу украинских защитников.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Напомним, что российские войска также атаковали "Шахедами" пригород Одессы. В результате вражеской атаки загорелись 3 дома и пострадала инфраструктура.