На данные Государственного ресурса бухгалтерской отчетности обратили внимание в российском СМИ, передает 24 Канал. Чистая прибыль компании выросла несколько существеннее – на 4 350%.

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Что известно о предприятии

"Альбатрос" – крупнейший производитель беспилотников из особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Компания собирает дроны "Герань-2" (это российское название иранских Shahed-136) по франшизе.

Если в 2023 году "Альбатрос" отчитывался о прибыли в 9,7 миллиона рублей, то в 2024 году ее размер составлял уже почти 430 миллионов рублей.

К сборке беспилотников на предприятиях активно привлекают студентов колледжа "Алабуга Политех". В само же учебное заведение, для дальнейшей сборки БпЛА, через приложения для знакомств Tinder и Badoo заманивали студенток из Африки. Некоторые рассказывали, что с ними "обращаются как с ослами" и "держат в рабстве".

К слову, украинские военные несколько раз атаковали компанию. В частности, ГУР ударили 2 апреля 2024 года, что, вероятно, привело к частичному разрушению производственных мощностей.