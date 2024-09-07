Все об этом молчат: почему "Шахеды" внезапно залетают в Беларусь

Все чаще российские беспилотники "Шахеды" залетают на территорию Беларуси. Самое интересное, что и белорусские пропагандисты, и российские молчат об этом.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что ситуация с "Шахедами" кажется немного странной.

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Что вообще происходит

Как отметил Ступак, иногда случаются совсем странные ситуации. К примеру, некоторые беспилотники залетают на территорию Украины, после чего внезапно разворачиваются и летят в Беларусь. Некоторые возвращаются, а другие наоборот залетают глубже.

Во время атаки в ночь на 7 сентября один из беспилотников вообще пролетел около 200 километров вглубь Беларуси. Это совсем не первый такой инцидент. В июле один из "Шахедов" пролетел 350 километров аж до Витебска, который расположен на Севере Беларуси

При этом там даже пытаются сбивать вражеские дроны-камикадзе. Это особенно забавно, учитывая, что в НАТО так и не решаются этого делать.

Посмотрите, какая информационная тишина вокруг. Никто в Беларуси из придворных пропагандистов об этом не говорит. От Лукашенко ни слова,

– сказал Ступак.

Причины тут могут быть совершенно разными. И пока сложно понять, что именно вообще происходит. Вполне может быть, что какая-то "непонятная сила" заставляет "Шахеды" менять свой курс.

Обратите внимание! В ночь на 7 сентября по меньшей мере 7 "Шахедов" и один разведывательный БпЛА оккупантов Supercam прилетели в Беларусь.