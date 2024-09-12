В Беларусь в августе залетело по меньшей мере 12 "Шахедов": "Гаюн" рассказал, сколько БпЛА было сбито

Уже длительное время российские "Шахеды" залетают на территорию других стран, в частности, в Беларусь. По информации "Белорусского Гаюна", только за август туда попали 12 ударных БпЛА.

Интересно то, что сбит был только 1 российский ударный БПЛА. "Гаюн" отметил, что пока ничто не указывает на то, что российские дроны прекратят залетать в Беларусь.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

Что известно о движении "Шахедов" в Беларуси

В течение августа в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 12 российских дронов-камикадзе типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Как двигались "Шахеды" в Беларуси / Фото "Белорусский Гаюн"

Аналитики добавили, что это происходило 21, 26, 27, 29 и 31 августа. В ряде случаев для их перехвата применяли дежурные истребители ВВС Беларуси.

Первое за время мониторинга уничтожение "Шахеда" над Беларусью было зафиксировано в ночь на 29 августа около 03:55 в Ельском районе Гомельской области.

Впрочем, неизвестно, что произошло с другими 11 ударными БпЛА россиян. Аналитики отметили, что в ближайшее время российские дроны будут продолжать нарушать воздушное пространство Беларуси.