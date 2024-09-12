Цікавим є те, що збито було лише 1 російський ударний БпЛА. "Гаюн" зазначив, що наразі ніщо не вказує на те, що російські дрони припинять залітати до Білорусі.

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Що відомо про рух "Шахедів" в Білорусі

Протягом серпня до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 12 російських дронів-камікадзе типу "Шахед", – мовиться в повідомлені.

Як рухалися "Шахеди" в Білорусі / Фото "Білоруський Гаюн"

Аналітики додали, що це відбувалося 21, 26, 27, 29 та 31 серпня. В низці випадків для їх перехоплення застосовували чергові винищувачі ВПС Білорусі.

Перше за час моніторингу знищення "Шахеда" над Білоруссю було зафіксовано в ніч на 29 серпня близько 03:55 в Єльському районі Гомельської області.

Втім, невідомо, що сталося з іншими 11 ударними БпЛА росіян. Аналітики зазначили, що найближчим часом російські дрони будуть продовжувати порушувати повітряний простір Білорусі.