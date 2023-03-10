Об этом 24 Каналу сообщил эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, похоже, что во время атак по Украине российские военные проводят испытания новых модификаций как "Шахидов", так и ракет.

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Россияне меняют боевую часть на "Шахидах"

В частности, россияне пытаются модифицировать боевые части Shahed. Как отметил Киричевский, вместо обычной взрывчатки оккупанты прикрутили на Shahed-131 комбинированную боеголовку, попадание которой должно превратить трансформатор в кучу расплавленного металла и пепла.

Судя по тому, какой разрушительный эффект бывает от простого падения "Шахида", к сожалению, россиянам что-то удается,

– отметил эксперт Defence Express.

Например, над Кременчугским районом Полтавской области однажды сбили один из дронов-камикадзе. Он рухнул в сельской местности. В результате простого падения "Шахида" в поле был уничтожен 1 сельский дом, а еще несколько – серьезно повреждены.

Иван Киричевский рассказал, как оккупанты модифицируют оружие: смотрите видео

Оккупанты усовершенствовали систему управления дронами-камикадзе

Кроме того, оккупанты пытаются усовершенствовать принципы управления иранскими дронами-камикадзе.

Однажды ночью россияне выпустили всего 2 "Шахида", которые успешно сбили. Но при этом наши радиотехнические специалисты фиксировали, что оккупанты поставили на них что-то вроде GPS-роутера, чтобы можно было вносить поправки в маршрут полета дрона во время движения,

– отметил Киричевский.

Он напомнил, что старые вариации "Шахидов", которые российские военные массово запускали осенью 2022 года, могли лететь исключительно по заданным координатам, которые были внесены до вылета дрона.

Россияне модифицируют ракеты Х-101

Также россияне проводят эксперименты со своими крылатыми ракетами. Как рассказал Киричевский, оккупанты пытаются модифицировать ракеты Х-101. По словам эксперта Defence Express, в России производят 2 вида таких ракет.

Базовый, который в российской классификации имеет обозначение "Изделие 504". По словам Киричевского, это простая ракета, для изготовления которой достаточно "китайской электроники из какого-то мусорника". Есть более сложный вид – "Изделие 504АП". Эта ракета имеет улучшенную систему наведения. Для этого типа Х-101 требуются не только координаты, но и визуальная картинка цели.

По словам эксперта Defence Express, это добавляет работы российским корректировщикам, которых системно вылавливает Служба безопасности Украины.

Оккупанты используют фальш-цели

Кроме того, такая модификация ракеты Х-101 может иметь станцию постановки помех СП-4, то есть фальш-целей.

"Когда говорят о фальш-целях, которые пытались применять россияне, не исключено, что это были фальш-цели, выстреленные из таких ракет", – сказал Киричевский.

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Эксперт Defence Express добавил, что, к счастью, российские военные не добились значительных успехов в своих экспериментах.

"Даже улучшенные Х-101 в версии "Изделие 504АП" наша ПВО успешно сбивает. Но следует быть внимательными", – отметил Киричевский.

Ракетные атаки по Украине: коротко