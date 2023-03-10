Про це 24 Каналу повідомив експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, схоже, що під час атак по Україні російські військові проводять випробування нових модифікацій як "Шахідів", так і ракет.

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Росіяни змінюють бойову частину на "Шахідах"

Зокрема, росіяни намагаються модифікувати бойові частини Shahed. Як зазначив Киричевський, замість звичайної вибухівки окупанти прикрутили на Shahed-131 комбіновану боєголовку, влучання якої мало б перетворити трансформатор на купу розплавленого металу та попелу.

Судячи з того, який руйнівний ефект буває від простого падіння "Шахіда", щось, на жаль, росіянам вдається,

– зауважив експерт Defence Express.

Наприклад, над Кременчуцьким районом на Полтавщині якось збили один із дронів-камікадзе. Він упав у сільській місцевості. У результаті простого падіння "Шахіда" у полі був знищений 1 сільський будинок, а ще кілька – серйозно пошкоджені.

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Окупанти удосконалили систему керування дронами-камікадзе

Окрім того, окупанти намагаються удосконалити принципи керування іранськими дронами-камікадзе.

Якось вночі росіяни випустили всього 2 "Шахіди", які успішно збили. Але при цьому наші радіотехнічні фахівці фіксували, що окупанти поставили на них щось на кшталт GPS-роутера, щоб можна було вносити поправки у маршрут польоту дрона під час руху,

– зазначив Киричевський.

Він нагадав, що старі варіації "Шахідів", які російські військові масово запускали восени 2022 року, могли летіти виключно за заданими координатами, які були внесені до вильоту дрона.

Росіяни модифікують ракети Х-101

Також росіяни проводять експерименти зі своїми крилатими ракетами. Як розповів Киричевський, окупанти намагаються модифікувати ракети Х-101. За словами експерта Defence Express, у Росії виготовляють 2 види таких ракет.

Базовий, який за російською класифікацією має позначення "Изделие 504". За словами Киричевського, це доволі проста ракета, для виготовлення якої достатньо "китайської електроніки з якогось смітника". Є дещо складніший вид – "Изделие 504АП". Ця ракета має покращену систему наведення. Для цього типу Х-101 потрібні не лише координати, але й візуальна картинка цілі.

За словами експерта Defence Express, це додає роботи російським коригувальникам, яких системно виловлює Служба безпеки України.

Окупанти використовують фальш-цілі

Окрім того, така модифікація ракети Х-101 може мати станцію постановки завад СП-4, іншими словами, фальш-цілей.

"Коли говорять про фальш-цілі, які намагалися застосовувати росіяни, не виключено, що це були фальш-цілі, вистріляні з таких ракет", – сказав Киричевський.

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Експерт Defence Express додав, що, на щастя, російські військові не досягли значних успіхів у своїх експериментах.

"Навіть покращені Х-101 у версії "Изделие 504АП" наша ППО успішно збиває. Але варто бути уважними", – зазначив Киричевський.

Ракетні атаки по Україні: коротко