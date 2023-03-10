Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, ворог врахував фактор, який забезпечував їхні втрати ракет.

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"Щоб поцілити із ЗРК на крилату ракету, її потрібно бачити. Ракету можна бачити вдень. А коли вона вночі летить і гуде, у неї не поцілиш", – зауважив він.

Експерт підкреслив, що під час атаки росіяни стріляли одразу із 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", які потрібно було виготовляти від 3 до 6 місяців.

Було збито щонайменше 70% ворожих ракет

Киричевський зазначив, що хоч росіяни переконані: їм усі вдалось, однак це не зовсім так. Попри те, що українські ЗРК не могли діяти вночі, щонайменше 70% російських ракет було збито.

Як стверджує військовий експерт, Росія і раніше застосовувала ракети "Кинджал", які мають велику руйнівну силу та кінетичну енергію при влучанні. У порівнянні з попередніми обстрілами наслідки вже не такі масштабні.

Зважаючи на те, що навіть при такому масштабному арсеналі, який вони вчора залучили, ми маємо хіба що певні локальні проблеми, що можуть виникати час від часу. Їх дуже швидко усувають,

– сказав він.

Іван Киричевський наголосив, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ та енергетиків українська енергосистема працює.

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