Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, враг учел фактор, который обеспечивал их потери ракет.

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"Чтобы попасть из ЗРК на крылатую ракету, ее нужно видеть. Ракету можно видеть днем. А когда она ночью летит и гудит, в нее не попадешь", – заметил он.

Эксперт подчеркнул, что во время атаки россияне стреляли сразу из 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые нужно было производить от 3 до 6 месяцев.

Было сбито не менее 70% вражеских ракет

Киричевский отметил, что хоть россияне убеждены: им все удалось, но это не совсем так. Несмотря на то, что украинские ЗРК не могли действовать ночью, по меньшей мере, 70% российских ракет были сбиты.

Как утверждает военный эксперт, Россия и раньше применяла ракеты "Кинжал", которые обладают большой разрушительной силой и кинетической энергией при попадании. По сравнению с предыдущими обстрелами последствия уже не столь масштабны.

Учитывая, что даже при таком масштабном арсенале, который они вчера привлекли, у нас есть разве что некоторые локальные проблемы, которые могут возникать время от времени. Их очень быстро устраняют,

– сказал он.

Иван Киричевский подчеркнул, что благодаря совместным усилиям ВСУ и энергетиков украинская энергосистема работает.

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